"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. Если потребуется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ - это не страшно, считает Алексей Кудрин.

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

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