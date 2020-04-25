Экономика
Российская газетаКудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. Если потребуется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ - это не страшно, считает Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты
Комсомольская правда07:18
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В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
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РИА Новости 06:12
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Коммерсантъ 08:40
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Врач рассказал о последствиях коронавируса, перенесенного в легкой форме
Ранее главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белецкий заявил, что пациент не сможет самостоятельно отличить ОРВИ от коронавирусной инфекции нового типа.
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Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
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Политика
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Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
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Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
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Коммерсантъ вчера в 19:50
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «Нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
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Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 23 апреля в 03:18
Политика
Сатановский задал власти неудобные и жесткие вопросы про самоизоляцию
Авторитетный политолог, возглавляющий "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский отметил, что вопросов к российской власти о длительной самоизоляции накопилось уже немало.
Южный Федеральный 06:34
Кино
Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде
Life.ru вчера в 11:02
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Главврач московской больницы № 52 объяснила, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты
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ФАН вчера в 10:14
Здоровье
В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Общество
Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны
Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.
Комсомольская правда 00:19
Политика
Лавров высказался о ситуации с нападками на ВОЗ
По мнению Лаврова, негативная оценка деятельности ВОЗ политизирована и демонстрирует стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с пандемией.
Аргументы и Факты 09:18
Армия и оружие
Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб
Политика Сегодня 23 апреля в 00:29