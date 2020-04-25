Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. Если потребуется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ - это не страшно, считает Алексей Кудрин.
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Кудрин посоветовал не скупиться на траты из ФНБ в связи с кризисом

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