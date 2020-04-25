Экономика
КоммерсантъКудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
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Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Комсомольская правда05:16
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Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио»
В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.
Lenta.ru 05:33
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Здоровье
Еще 27 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Тверской области
23 апреля был подтвержден факт заражения коронавирусом еще у 27 жителей Тверской области. Такие данные приводит региональное правительство.
Московский Комсомолец 23 апреля в 03:44
Общество
Орешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года
Москва, 25 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны.
REGNUM 05:49
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
Финансы
Минфин рассказал, на что России придется пойти в 2020-м
Только на замещение выпадающих нефтегазовых доходов пойдут 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния и более триллиона рублей дополнительных средств заимствований.
Вести.Ru 05:25
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Космос
«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд
По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.
Lenta.ru 03:16
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Даже после нескольких лет присутствия на рынке процессор Intel Core i7-7700K по-прежнему обойдется геймерам около 300 долларов.
МИТ 23 апреля в 15:25
Происшествия
В Петербурге провели еще более 9300 тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 10:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли еще 9335 человек.
REGNUM 03:10
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
Общество
Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах
Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.
РИА Новости 05:46
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Здоровье
В Ростове коронавирусом заболели ещё 14 человек
На Дону за сутки выявлен 51 новых случай коронавируса. Большинство заболевших по-прежнему в Ростове, 14 человек.
1rnd.ru 06:35
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Экономика
Кабмин одобрил законопроект о запрете блокировать счета в банках без объяснения причин
Правительство России одобрило проект закона, запрещающего блокировать счета в банках без объяснения причин принятия такого решения.
ТАСС 02:26
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к COVID-19
Отмечается, что данное исследование не доказывает, что у трети населения Германии имеется иммунитет к коронавирусу.
URA.Ru 00:59
Хоккей
Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату
Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru 05:45
Здоровье
Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08