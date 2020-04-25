В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

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