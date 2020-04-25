Экономика
КоммерсантъКудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Комсомольская правда05:16
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
Футбол
Tuttosport: Кьеллини завершит карьеру в 2021 году
По информации Tuttosport, стороны договорились о продлении действующего контракта до лета 2021 года, после чего 35-летний итальянец завершит карьеру.
Бомбардир.ру 05:40
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Общество
В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»
Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Кино
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко прошла онлайн
Mockva.ru 23 апреля в 17:25
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Культура
Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре
Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.
Рамблер 23 апреля в 14:25
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове
В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru вчера в 00:30
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
Здоровье
Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области
За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
Общество
В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом
В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Футбол
Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве
24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России.
Чемпионат 05:31
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Авто
В России открылся автосалон по продаже новых советских машин
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 23 апреля в 01:40
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Общество
Губернатор Нью-Йорка назвал возможный источник коронавируса в штате
Куомо сослался в пятничном брифинге на исследование Северо-Восточного университета, согласно которому больше тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, прежде чем в штате был 1 марта обнаружен первый заболевший.
РБК 03:50
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Гаджеты
Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13
В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa вчера в 10:48
Здоровье
В девяти семьях Карелии выявлены очаги Covid-19
Очаги Covid-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте.
Daily 04:23
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия
Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина
Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 23 апреля в 11:23
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2
Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48