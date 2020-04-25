Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
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Кудрин призвал тратить средства ФНБ, не скупясь

Вести.Ru05:53

Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

Коммерсантъ05:38

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Говорит Москва05:17

Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики

RT на русском05:28

Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году

Известия05:21

Кудрин сказал, сколько продлятся последствия кризиса

URA.Ru05:30

Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года

Комсомольская правда05:16
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Футбол

Tuttosport: Кьеллини завершит карьеру в 2021 году

По информации Tuttosport, стороны договорились о продлении действующего контракта до лета 2021 года, после чего 35-летний итальянец завершит карьеру.
Бомбардир.ру 05:40
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Общество

В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»

Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Кино

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко прошла онлайн

Mockva.ru 23 апреля в 17:25
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Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Культура

Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре

Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.
Рамблер 23 апреля в 14:25
Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове

В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru вчера в 00:30
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии.
RT на русском 05:07
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Здоровье

Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области

За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
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Общество

В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики.
Московский Комсомолец 06:28
Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Футбол

Агент Трабукки спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве

24 апреля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России.
Чемпионат 05:31
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
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Авто

В России открылся автосалон по продаже новых советских машин

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 23 апреля в 01:40
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Общество

Губернатор Нью-Йорка назвал возможный источник коронавируса в штате

Куомо сослался в пятничном брифинге на исследование Северо-Восточного университета, согласно которому больше тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, прежде чем в штате был 1 марта обнаружен первый заболевший.
РБК 03:50
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
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Гаджеты

Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13

В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa вчера в 10:48
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Здоровье

В девяти семьях Карелии выявлены очаги Covid-19

Очаги Covid-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте.
Daily 04:23
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
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Происшествия

Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина

Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
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Игры

Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands

Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 23 апреля в 11:23
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Общество

В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2

Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48
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