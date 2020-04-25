Экономика
КоммерсантъКудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты
Комсомольская правдавчера в 07:18
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Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74588, за последние сутки оно выросло на 5966.
РБК 02:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:59
Религия
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.
SM News вчера в 23:28
Общество
Китайский блогер подверг сомнению красоту россиянок
Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию, подвергнув сомнению традиционные представления о красоте русских женщин.
Известия вчера в 22:08
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Происшествия
На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск 24 апреля в 01:47
Общество
За сутки в Карелии 12 человек заболели коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 12 человек и составило 56, сообщает оперштаб в Карелии.
Столица на Онего 02:11
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 24 апреля в 07:14
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета 24 апреля в 23:26
Происшествия
В Сочи родители спрятали от врачей детей, заболевших COVID-19
На первый адрес с копией постановления об эвакуации двух детей в сопровождении матери отправилась бригада СМП №1. Мать после приезда медиков отказалась от эвакуации.
Российская газета 01:29
Общество
В США за сутки умерли почти две тысячи зараженных коронавирусом
Около двух тысяч зараженных коронавирусом нового типа скончались за сутки в Соединенных Штатах.
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Общество
Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года
Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com вчера в 08:05
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул рынок России.
Автоновости дня 24 апреля в 04:34
Авто
Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене
Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником
Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
REGNUM вчера в 23:54
Общество
В Кузбассе в двух новых городах обнаружили коронавирус
За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру вчера в 00:57
Общество
В Волгоградской области начал работу сайт по выдаче цифровых пропусков
Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», для получения цифрового пропуска волгоградцы могут воспользоваться сайтом пропуск34.рф или обратиться на горячую линию, если у них нет возможности оформить пропуск самостоятельно.
НовостиВолгограда.ру 02:00
Здоровье
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Кино
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в фантастике о путешествиях во времени режиссёра Шона Леви
После выходящего на экраны в декабре боевика «Главный герой» Райан Рейнольдс намерен продолжить сотрудничество с режиссёром Шоном Леви.
Кинобизнес сегодня вчера в 02:58