Коронавирус
ИнтерфаксКудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает падения российской экономики в 2020 году на уровне ближе к 5%.
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Пока даже самые смелые оценки ключевых международных организаций, агентств дают падение мировой экономики около 2%. Это очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 году. Многие дают минимально положительный рост, нулевой.
— Алексей Кудрин, российский политикИнтерфакс 06:40
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Фиксируется все много случаев тяжелого протекания болезни, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Знаменитая российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка отмечает 45-летний юбилей.
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Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
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Медик заявил, что никогда не забудет скончавшегося мужчину Анестезиолог Деррик Смит, работающий в одной из нью-йоркских больниц, рассказал необычную историю.
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
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Известия вчера в 19:04
Общество
Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве только с родителями
Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко объяснил, почему ранее сообщалось, что детям до 14 лет не нужно оформлять электронные пропуска для поездках по Москве.
Московский Комсомолец 06:52
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
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RT на русском 05:54
Общество
Тест на коронавирус премьера Британии показал отрицательный результат
Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона показал отрицательный результат.
RT на русском 08:32
Футбол
Дрогба передал свой госпиталь для борьбы с коронавирусом
Знаменитый ивуарийский футболист Дидье Дрогба предоставит созданный им госпиталь для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Российская газета 02:10
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Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония
Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Телеведущая Елена Летучая получила перелом десятого ребра во время подготовки к съемкам шоу "Танцы со звездам", сообщается на сайте проекта на телеканале "Россия".
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Доказана эффективность онлайн-обучения
Ученые выяснили, что онлайн-курсы по эффективности не уступают традиционным занятиям.
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Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
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Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
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Актуальные Новости 11 апреля в 14:42
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09