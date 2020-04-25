Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.

Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса. По его мнению, безработица в РФ может вырасти 2020 году до 10% в худшем случае, пока зарегистрировано 0,7% безработных.

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Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 692

Общество Музыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке По данным агентства, Леонидов вышел на прогулку с собакой в Шуваловский парк и в числе других нарушителей режима самоизоляции его задержали стражи порядка, доставившие музыканта в отдел полиции. 1,1K

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