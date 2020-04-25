Коронавирус
REGNUMКудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса. По его мнению, безработица в РФ может вырасти 2020 году до 10% в худшем случае, пока зарегистрировано 0,7% безработных.
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Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.
— Алексей Кудрин, российский политикАБН 18:54
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