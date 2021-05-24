Кудрин прогнозирует снижение спроса на нефть в мире к началу 2030-х годов
Спрос на нефть на мировом рынке к началу 2030-х годов начнет снижаться, что приведет к сокращению поступлений в бюджет от экспорта углеводородов. Об этом заявил в интервью газете "Известия" глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.В источнике
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«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»
В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01
Кудрин спрогнозировал снижение мирового спроса на нефть в ближайшие десятилетия
Московский Комсомолец19:25