Спрос на нефть на мировом рынке к началу 2030-х годов начнет снижаться, что приведет к сокращению поступлений в бюджет от экспорта углеводородов. Об этом заявил в интервью газете "Известия" глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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С чего всё началось «Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому» В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Известия 17:01