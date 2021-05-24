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Кудрин прогнозирует снижение спроса на нефть в мире к началу 2030-х годов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году.
РИА Новости
Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность.
Znak.com
"Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно", - отметил глава Счетной палаты.
ТАСС
В связи с этим, как полагает Кудрин, будет необходимо тщательней относиться к методам финансирования различных программ.
ТАСС

С чего всё началось

«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»

В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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