Кудрин прогнозирует снижение спроса на нефть в мире к началу 2030-х годов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году.
Спрос на нефть на мировом рынке к началу следующего десятилетия начнет снижаться.
"Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно", - отметил глава Счетной палаты.
В связи с этим, как полагает Кудрин, будет необходимо тщательней относиться к методам финансирования различных программ.
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В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин спрогнозировал снижение мирового спроса на нефть в ближайшие десятилетия
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