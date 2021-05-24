Инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса в России не выявлено, однако обратил внимание на то, что речь идёт о ситуациях с одним и тем же штаммом.