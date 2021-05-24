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Кудрин прогнозирует снижение спроса на нефть в мире к началу 2030-х годов

Спрос на нефть на мировом рынке к началу 2030-х годов начнет снижаться, что приведет к сокращению поступлений в бюджет от экспорта углеводородов. Об этом заявил в интервью газете "Известия" глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.В источнике
Аргументы и Факты
Lenta.ru
Комсомольская правда
RT на русском
Московский Комсомолец

С чего всё началось

«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»

В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01

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Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году

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Кудрин прогнозирует падение спроса на нефть к 2030 году

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Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть

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Кудрин предсказал падение спроса на нефть в мире в начале 2030-х

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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения черной плесени

В России не стоит опасаться распространения так называемой черной плесени, поскольку в Индии иная климатическая зона и другая культура питания, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».
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Сборная Германии обыграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге — 3:1. В первом периоде немцы забросили сопернику две шайбы за 38 секунд — отличились Штефан Лойбль и Маттиас Плахта.
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Европейские страны обвинили Белоруссию в создании угрозы находившимся на борту пассажирам и полностью запретили белорусским авиакомпаниям, а речь, вероятно, относится и другим самолётам, которые приписаны к перевозчикам и операторам этой страны, выполнять любые рейсы в ЕС.
Avia.pro23:30

РБК: в России предложили продлить срок службы бытовой техники до десяти лет

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники, сообщил РБК представитель вице-премьера Марта Галичева.
РИА Новости21:58

Глава Коми ответил на недовольства жителей словами «Для вас я — Путин»

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словами «Для вас я — Путин».
РБК19:21