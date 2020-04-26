Экономика
Аргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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Кудрин: Спад российской экономики может достичь 8%, после чего она вернется к нормальным показателям
Эхо Москвы26 апреля в 13:30
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В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
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РИА Новости 00:26
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Политика
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Общество
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BFM.ru вчера в 10:19
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
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РИА Новости вчера в 22:42
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Чемпионат 25 апреля в 04:33
Футбол
РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня
В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.
Советский спорт вчера в 09:47
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Экономика
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Ведомости вчера в 18:39
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Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Футбол
Игнашевич мечтает возглавить сборную России
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич уверен, что тренировать национальную сборную – высшая точка тренерской карьеры.
ГЛАС.RU 02:22
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
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RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
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Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
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RT на русском вчера в 05:11
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
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Экономика
ФАС прогнозирует снижение цен на лимоны
На рост цен на лимоны повлияли одновременно сокращение их экспорта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%, а также ситуация распространением недостоверной информации о лечебных свойствах лимонов в отношении COVID-19.
БМ24 вчера в 04:03
Политика
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
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Общество
Гендиректор «Металлоинвеста» Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался в возрасте 52-х лет. Причиной смерти стала пневмония.
Народные новости вчера в 12:20