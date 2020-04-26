Экономика
Аргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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Кудрин: Спад российской экономики может достичь 8%, после чего она вернется к нормальным показателям
Эхо Москвы26 апреля в 13:30
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Общество
Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы
В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс вчера в 18:22
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили 26 апреля в 23:08
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов
Президент России Владимир Путин обсудит с главами регионов ситуацию с коронавирусом в стране. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 09:15
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
По словам депутата, перенос майских праздников стал бы дополнительной нагрузкой на экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии, что может негативно сказаться на безработице и уровне жизни населения, – сообщает РИА Новости.
Волжский.ру вчера в 01:05
Общество
В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском 26 апреля в 14:34
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Армия и оружие
Началась поставка оборудования для медцентра Минобороны на Камчатке
Камчатка-Информ вчера в 20:20
Хоккей
«Чикаго» уволил президента клуба Макдоно. Его заменил сын владельца
«Чикаго» объявил об увольнении президента клуба Джона Макдоно.
Sports.ru 00:34
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 16:30
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета 26 апреля в 07:07
Армия и оружие
СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе
Известия вчера в 20:15
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
Космос
В раскаленной атмосфере далекой экзопланеты нашлись металлические облака
В результате работы в атмосфере MASCARA-2 обнаружились газообразные металлы – «облака» железа, магния и хрома.
Naked Science вчера в 02:38
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Экономика
Власти Башкирии направят 30 млрд на поддержку бизнеса
Власти Башкирии планируют направить на поддержку бизнеса 30 млрд рублей.
ГлавУфа вчера в 12:58