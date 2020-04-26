Экономика
Аргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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Кудрин: Спад российской экономики может достичь 8%, после чего она вернется к нормальным показателям
Эхо Москвы26 апреля в 13:30
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В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте.
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Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
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Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
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Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
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Режим самоизоляции в Омске сохранится на майские праздники
Думаю, что ближайшие майские праздники будем вынуждены сохранять режим самоизоляции, но откроем, наверное, некоторые предприятия.
Город55.ру вчера в 23:35
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости вчера в 04:09
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM вчера в 14:23
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
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Трамп: США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус
США рассматривают разные варианты ответственности Китая за, как они считают, неспособность сдержать распространение коронавируса, речь идет о больших деньгах, заявил американский президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:48
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Samsung оснастит смартфон Galaxy A21s мощным аккумулятором
UfacityNews.ru вчера в 16:58
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На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com вчера в 08:43
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В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:59
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В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
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СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
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Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 26 апреля в 11:34
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В Иркутск прилетели российские туристы из Вьетнама
РИА Новости вчера в 22:06
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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12