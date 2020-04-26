Экономика
Аргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Технологии
Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 19613.1005
Сегодня корпорация Microsoft выпустила Windows 10 build 19613.1005 для пользователей тестовых версий операционной системы, которые первыми получат сборки с новейшими функциями (Fast Ring).
3DNews 14:49
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 08:54
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Футбол
«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» могут досрочно признать чемпионом России.
Sports.ru 09:29
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Кино
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета 07:39
Политика
Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне
Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ.
Аргументы недели 14:43
Игры
Разработчики Days Gone ищут специалистов для создания ААА-игры
Bend Studio, отметившаяся в прошлом году релизом Days Gone, ищет разработчиков, которые будут трудиться над секретной ААА-игрой.
3DNews 06:39
Общество
Вильфанд прогнозировал рекордные летние температуры
Вильфанд отметил, что средние температуры увеличились за последние 25 лет и что климатологи уже указывают, что каждые следующие пять лет будут рекордными.
Evo-rus.com 16:05
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 04:51
Космос
Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»
Evo-rus.com 15:50
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Политика
В Южной Осетии утвердили Сталинир в качестве второго названия Цхинвала
«Установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием "город Цхинвал" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной»,— говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Здоровье
Онколог составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова озвучила продукты, которые должны помочь или значительно облегчить работу кишечника и улучшить обмен веществ.
Evo-rus.com 09:09
Гаджеты
Samsung Galaxy A21s будет оснащен емким аккумулятором
ГЛАС.RU вчера в 12:25
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Экономика
Центробанк представил новую концепцию ипотечного страхования
Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой заемщики будут освобождены от необходимости самостоятельно страховать риски, присущие ипотеке, сообщается на сайте регулятора.
РБК 07:57
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Политика
В США обвинили Китай в поставке поддельных тестов на коронавирус
Китай поставил в США контрафактные наборы тестов для выявления коронавируса, заявил 27 апреля советник американского президента по экономическим вопросам Питер Наварро.
Известия 17:26
Футбол
Роналду во вторник вернется в Турин
По информации источника, прибытие 35-летнего португальца в Италию ожидается во вторник, 28 апреля.
Бомбардир.ру 14:21
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33