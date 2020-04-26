Экономика
Аргументы и ФактыКудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».
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Общество
Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram.
РБК 16:49
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин опубликовала обнаженное фото Александра Цекало
Модель Дарина Эрвин уже больше года замужем за продюсером Александром Цекало.
Peopletalk 13:01
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Гаджеты
Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
3DNews 17:07
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс 18:22
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Экономика
Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом
Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США.
Lenta.ru 02:48
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Здоровье
Губернатор: «Нам удается удерживать ситуацию под контролем»
Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно.
ИА Порт Амур 06:15
Общество
«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы
Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
REGNUM 10:39
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета 13:23
Шоу-бизнес
Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова
Московский Комсомолец 03:27
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
Lenta.ru 10:51
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Infinity Ward продолжает выпускать крупные обновления для Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone — завтра, например, выйдет патч на 15 гигабайт.
Игромания.ру 10:50
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Общество
В США на фоне пандемии коронавируса закрылся еще один мясокомбинат
Напомним, в пятницу в США на фоне пандемии коронавируса временно закрылись около 10 мясокомбинатов, включая предприятия в Айове, в Южной Дакоте, в Миннесоте и ряде других штатов, в результате в стране резко снизилось производство мяса, оптовые цены на говядину и свинину достигли рекордных значений.
Взгляд.ру 25 апреля в 15:57
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
В Москве пройден пик ажиотажного спроса на продукты
В Москве пройден пик "продуктовой паники" и ажиотажного спроса на социально значимые продовольственные товары на фоне коронавируса.
Газета.Ru 13:11
Общество
В США число заражений коронавирусом превысило миллион
В США коронавирусом с начала эпидемии заразились больше миллиона человек, следует из данных счетчика Worldometers.
Газета.Ru 15:27
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07