Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики может достичь 7-8% в этом году, но после кризиса она восстановится и будет нормально функционировать. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

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