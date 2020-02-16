с чего всё началось

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией. Кудрин назвал работу Дудя «нужным фильмом». В сообщении говорится, что в России уже инфицированы ВИЧ более 1 млн человек.

Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Религия Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

Происшествия Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Футбол Лацио — Интер 2:1 «Лацио» набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Интер» (54 очка).

Космос NASA отбирает новых астронавтов для полёта на Луну NASA ведёт набор новых астронавтов для осуществления полёта на Луну. Миссия будет реализована в 2024 году и получит название «Артемида».

Футбол «Бавария» разгромила «Кёльн» на выезде Уже к 12-й минуте матча «Бавария» повела со счётом: 0:3. Сначала отличился польский форвард Роберт Левандовски, который забил уже 23-й гол в текущем сезоне Бундеслиги.

Экономика Депозиты проявили несостоятельность Состоятельные клиенты все больший интерес проявляют не только к облигациям, но и к потенциально более доходным акциям и структурным продуктам.