Общество
RT на русскомКудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией. Кудрин назвал работу Дудя «нужным фильмом». В сообщении говорится, что в России уже инфицированы ВИЧ более 1 млн человек.
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Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Комсомольская правда04:04
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Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Происшествия
Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске
Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.
Происшествия
В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек
В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Футбол
Лацио — Интер 2:1
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Космос
NASA отбирает новых астронавтов для полёта на Луну
NASA ведёт набор новых астронавтов для осуществления полёта на Луну. Миссия будет реализована в 2024 году и получит название «Артемида».
Культура
Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Кино
В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»
Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
Кино
«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные
Политика
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Единоборства
Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили
Футбол
«Бавария» разгромила «Кёльн» на выезде
Уже к 12-й минуте матча «Бавария» повела со счётом: 0:3. Сначала отличился польский форвард Роберт Левандовски, который забил уже 23-й гол в текущем сезоне Бундеслиги.
Экономика
Депозиты проявили несостоятельность
Состоятельные клиенты все больший интерес проявляют не только к облигациям, но и к потенциально более доходным акциям и структурным продуктам.
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip
Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Экономика
Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Футбол
«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Энергетика
Над Россией закружилась стая «черных лебедей»
С начала года российские и западные экономисты все чаще применяют термин «черный лебедь».
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Авто
BMW отзывает 20-летние автомобили в России
Речь идёт о машинах, проданных с января 1998 по декабрь 2000 года.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.