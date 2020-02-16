с чего всё началось

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России.

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Общество В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.

Биатлон Слепцова и Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию в CAS Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Политика Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Новый Volkswagen Polo впервые замечен в РФ По всей видимости, новый Polo прибыл в РФ прямо из Германии, на авто можно заметить немецкие номера с кодом Брауншвейга – города, где находится одно из предприятий Volkswagen по выпуску комплектующих.