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РБККудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России.
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Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Комсомольская правда04:04
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