Общество

РБКРБККудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России.
Читать в источнике
Комментировать232
с чего всё началось
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил
 в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК04:40

Подробнее о событии

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

РБК05:20

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

РИА Новости04:50

Счетная палата проанализирует меры по организации помощи ВИЧ-инфицированным

ТАСС03:31

Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным

Комсомольская правда04:04

Счетная палата проанализирует меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Ведомости04:02

Кудрин пообещал проверить помощь ВИЧ-инфицированным после фильма Дудя

Взгляд.ру03:59

Кудрин назвал ВИЧ более реальной угрозой для России, чем коронавирус

Коммерсантъ04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

RT на русском 11:53
Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
Наука

Существует связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака

ToDay News Ufa 14 февраля в 09:27
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
REGNUM 01:44
Единоборства

Российский борец Богомоев стал чемпионом Европы в весе до 61 кг

Российский борец вольного стиля Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 61 кг.
Sport24.ru 13:07
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 02:26
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Кино

«Соник в кино» показал лучший старт среди киноадаптаций видеоигр

Лента возглавила американский прокат и показала лучший старт для адаптаций видеоигр.
Экономика сегодня 12:57
Общество

В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 12:30
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Биатлон

Слепцова и Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию в CAS

Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов намерены обжаловать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Биатлон

Йоханнес Бё: победа Логинова выглядит немного странно

RT на русском вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева впервые после операции на груди надела облегающее платье

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, перенесшая недавно операцию по удалению грудных имплантов, решилась надеть платье, облегающее ее фигуру.
ФАН 11:42
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года

По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Sport.ru 06:44
Политика

В Болгарии утверждают, что Россия пыталась освободить задержанного в ОАЭ болгарского предпринимателя

Как сказал в эфире болгарского телеканала «Нова ТВ» вице-спикер парламента страны Валерий Симеонов, обсуждать вопрос осовобождения Божкова в Эмираты летал глава российской разведки Сергей Нарышкин.
Эхо Москвы 05:30
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

RT на русском 12:28
Общество

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые замечен в РФ

По всей видимости, новый Polo прибыл в РФ прямо из Германии, на авто можно заметить немецкие номера с кодом Брауншвейга – города, где находится одно из предприятий Volkswagen по выпуску комплектующих.
CarsWeek.ru вчера в 15:24
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Общество

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Известия 13:00
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

RT на русском 08:56
Политика

Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции

Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
Piter.tv вчера в 14:10
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» завоевали медали клубного чемпионата мира

РИА Новости 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
Борьба со СПИДомБольше новостей по теме
Главное