Общество
REGNUMКудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020
Как сообщало ИА REGNUM, XIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, однако он был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Власти города очень огорчены отменой ПМЭФ, заявил вице-губернатор Санкт-ПетербургаЕвгений Елин.
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Общество
В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом
В Москве девочке, родившейся с одним глазом и имеющей сопутствующие заболевания, отказали в инвалидности.
Экономика
«Магнит» отрицает перенос штаб-квартиры в Москву
Рителейлер «Магнит», штаб-квартира которого находится в Краснодаре, не рассматривает ее перенос в Москву, заявили в пресс-службе компании.
Футбол
В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»
Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
Футбол
Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Авто
С марта дилеры начнут ставить на учет новые авто
Крупные дилерские центры начнут ставить на учет проданные клиентам новые автомобили уже в марте, максимум – в апреле.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Происшествия
Смертник подорвался у посольства США в Тунисе
Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
Космос
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесён на сутки
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Политика
Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана
Русскоязычные пользователи Twitter обратили внимание на символические предметы интерьера в зале Кремля, на фоне которых российский президент Владимир Путин принимал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.
Экономика
Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов
Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Армия и оружие
Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад
Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.
Общество
Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР
Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Кино
Том Холланд крадёт со съёмок «Человека-паука» без ведома Marvel
Актёр заявил, что вся его квартира «завалена памятными предметами со съёмок».
Фигурное катание
В Таллине стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Армия и оружие
После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены
Солдат армии Украины погиб и трое ранены после подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе.
Общество
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в Иванове, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса
42-летний Орландо Блум и 35-летняя Кэти Перри были вынуждены отменить свадьбу, запланированную в этом году в Японии, из-за вспышки инфекционной пневмонии.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Происшествия
Член сборной России погиб в ДТП под Новосибирском
Паралимпиец Александр Макаров скончался до прибытия медиков Член паралимпийской сборной России по плаванию 23-летний Александр Макаров погиб в ДТП на территории Новосибирской области, сообщает портал "Новый Омск".
Политика
Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400
Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
Житель Калуги получил 5 лет за комментарий в интернете
Уголовное дело было возбуждено после того, как житель Калуги оставил комментарий к публикации о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске.