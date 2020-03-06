Общество

REGNUMREGNUMКудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020

Как сообщало ИА REGNUM, XIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, однако он был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Власти города очень огорчены отменой ПМЭФ, заявил вице-губернатор Санкт-ПетербургаЕвгений Елин.
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Кудрин считает, что отмена ПМЭФ-2020 не скажется на российской экономике

ТАСС05:29

Кудрин заявил, что отмена ПМЭФ-2020 не повлияет на российскую экономику

Интерфакс05:15

Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

РИА Новости05:28

Кудрин не увидел влияния отмены ПМЭФ-2020 на российскую экономику

РБК07:09

Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

RT на русском05:53

Кудрин: отмена ПМЭФ-2020 из-за коронавируса не повлияет на экономику

Московский Комсомолец05:45

Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020

REGNUM06:09
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Общество

В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом

В Москве девочке, родившейся с одним глазом и имеющей сопутствующие заболевания, отказали в инвалидности.
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«Магнит» отрицает перенос штаб-квартиры в Москву

Рителейлер «Магнит», штаб-квартира которого находится в Краснодаре, не рассматривает ее перенос в Москву, заявили в пресс-службе компании.
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В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе «Жизнь после спорта»

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов.
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Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Vprognoze.ru 06:50
Авто

С марта дилеры начнут ставить на учет новые авто

Крупные дилерские центры начнут ставить на учет проданные клиентам новые автомобили уже в марте, максимум – в апреле.
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Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
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Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты

Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
ГЛАС.RU 02:47
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
Вести.Ru 06:03
Космос

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесён на сутки

3DNews вчера в 08:37
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Политика

Блогеры нашли тайные знаки на снимках встречи Путина и Эрдогана

Русскоязычные пользователи Twitter обратили внимание на символические предметы интерьера в зале Кремля, на фоне которых российский президент Владимир Путин принимал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.
Московский Комсомолец 04:51
Экономика

Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Секретный экспорт в 2019 году сократился на 13%. В 2018 году сумма тайно вывезенных товаров составляла $63,8 млрд.
Газета.Ru 03:09
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.
Российская газета 02:11
Общество

Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
РБК 05:57
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Кино

Том Холланд крадёт со съёмок «Человека-паука» без ведома Marvel

Актёр заявил, что вся его квартира «завалена памятными предметами со съёмок».
REGNUM 02:01
Фигурное катание

В Таллине стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Pravda.Ru 04 марта в 03:35
Армия и оружие

После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены

Солдат армии Украины погиб и трое ранены после подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе.
РЕН ТВ 07:24
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Иванове

Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в Иванове, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.
ТАСС 06:56
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса

42-летний Орландо Блум и 35-летняя Кэти Перри были вынуждены отменить свадьбу, запланированную в этом году в Японии, из-за вспышки инфекционной пневмонии.
iReactor 04:18
Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Происшествия

Член сборной России погиб в ДТП под Новосибирском

Паралимпиец Александр Макаров скончался до прибытия медиков Член паралимпийской сборной России по плаванию 23-летний Александр Макаров погиб в ДТП на территории Новосибирской области, сообщает портал "Новый Омск".
АМИТЕЛ 00:57
Политика

Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400

Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Происшествия

Житель Калуги получил 5 лет за комментарий в интернете

Уголовное дело было возбуждено после того, как житель Калуги оставил комментарий к публикации о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске.
Московский Комсомолец вчера в 16:25
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