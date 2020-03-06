Общество
REGNUMКудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020
Как сообщало ИА REGNUM, XIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года, однако он был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Власти города очень огорчены отменой ПМЭФ, заявил вице-губернатор Санкт-ПетербургаЕвгений Елин.
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Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Происшествия
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Политика
Путин упростит процедуру получения социальных пособий на детей
Президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, направленный на упрощение процедуры получения социальных пособий для граждан страны.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Футбол
Итальянский «Наполи» интересуется Азмуном
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Политика
«Яблоко» в ВС оспорит распоряжение Путина о голосовании по Конституции
Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас рассказал, каково быть отцом троих детей
Певец недавно стал отцом в третий раз. Совсем недавно Анна Курникова подарила своему возлюбленному Энрике Иглесиасу третьего ребенка.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Политика
Путин заявил, что воспринимает президентство как судьбу
Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает свою работу президентом как судьбу.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Футбол
Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Общество
Сын Высоцкого опасается судиться с ФБР из-за рекламы с портретом отца
Актер Никита Высоцкий в беседе с РИА "Новости" ответил на вопрос о возможном суде с США за использование фотографии его отца - поэта и певца Владимира Высоцкого в рекламной кампании Федерального бюро расследований.