Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Не стоит радоваться раньше времени: Россия может вести гораздо более сложную игру, чем кажется на первый взгляд.
ИноСМИ 09:40
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Коммерсантъ 10:42
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 11:37
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Twitter пометил пост Трампа как «угрозу насилием»
Социальная сеть Twitter рядом с постом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" разместила предупреждение о том, что контент содержит угрозы людям.
Московский Комсомолец 17:02
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Стало известно о пострадавшем при стрельбе в Москве
Один человек получил ранение во время стрельбы в кафе на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Lenta.ru 16:32
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Армия и оружие
Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим
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НТВ 16:29
Экономика
Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране заработную плату.
ФАН вчера в 18:26
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
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В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
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Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Кино
Новый ТВ-спот «Довода» подтверждает мировую дату премьеры
Поскольку релиз нового фильма Кристофера Нолана «Довод» все-таки был перенесен, сместившись на конец июля, многие зрители по-прежнему настроены скептически относительно выхода картины в указанный срок.
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Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США
Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.
RT на русском 16:52
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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NVIDIA и Mercedes вместе создадут автономный автомобиль
ИА Красная Весна 16:59
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Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
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Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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В Казанском университете начали тестирование вакцины от коронавируса
Казань, 23 июня 2020, 16:43 — REGNUM В Казанском федеральном университете (КФУ) приступили к тестирование на животных вакцины от COVID-19, которую разработали на основе ДНК-технологий.
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