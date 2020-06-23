Экономика

ФАНФАНКудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По его словам, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает указанную сумму.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новостивчера в 14:04

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русскомвчера в 12:15

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомостивчера в 13:27

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ruвчера в 12:43

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБКвчера в 12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ruвчера в 12:28

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъвчера в 13:48
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Фигурное катание

Загитова останется без наград на премии ISU

ProstoProSport вчера в 23:14
Футбол

Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА

РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Общество

Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»

Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
7
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,4K
Происшествия

Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
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Политика

Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и победы во время приема, организованного в честь приезда иностранных лидеров на парад Победы в Москву.
Газета.Ru 07:32
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Экономика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
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Кино

Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн

Игромания.ру 08:50
Здоровье

Врачи из Москвы приехали в Югру по просьбе Натальи Комаровой

Напомним, в Югре ранее прибыла бригада из семи специалистов, направленных из ведущих клиник Москвы: это инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог и хирург.
Новости Югры вчера в 08:58
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Футбол

Игрок ФК «Ростов» Гоча Гогричиани перешел в ЦСКА

Полузащитник молодежки ФК «Ростов» Гоча Гогричиани подписал контракт с московским клубом ЦСКА, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:47
1
Общество

Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
7
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 600 тысяч

За минувшие сутки в России зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:47
3
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
4
Политика

Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
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Происшествия

Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной

Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 10:01
1
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
3
Политика

Путин публично не пожал руку Николаю Лукашенко

Инцидент, произошедший перед Парадом Победы 24 июня в Москве, заслуживает отдельного внимания, так, президент России Владимир Путин, пожимая руки офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, и политикам, прибывшим на мероприятие в качестве гостей, проигнорировал младшего сына Александра Лукашенко Николая.
Российский Диалог 10:05
2
Политика

Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья.
РИА Новости 05:15
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
118
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
99
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,5K
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Здоровье

В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19

Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
1
Экономика

Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности

После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Известия 09:28
8
Общество

Владимир Путин вручает государственные премии России

Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
Радио Маяк 07:37
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