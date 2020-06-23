Экономика
ФАНКудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По его словам, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает указанную сумму.
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Фигурное катание
Загитова останется без наград на премии ISU
ProstoProSport вчера в 23:14
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Происшествия
Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
Политика
Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и победы во время приема, организованного в честь приезда иностранных лидеров на парад Победы в Москву.
Газета.Ru 07:32
Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
Кино
Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн
Игромания.ру 08:50
Здоровье
Врачи из Москвы приехали в Югру по просьбе Натальи Комаровой
Напомним, в Югре ранее прибыла бригада из семи специалистов, направленных из ведущих клиник Москвы: это инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог и хирург.
Новости Югры вчера в 08:58
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Гоча Гогричиани перешел в ЦСКА
Полузащитник молодежки ФК «Ростов» Гоча Гогричиани подписал контракт с московским клубом ЦСКА, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:47
Общество
Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса
Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 600 тысяч
За минувшие сутки в России зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Политика
Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
Происшествия
Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной
Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 10:01
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
Политика
Путин публично не пожал руку Николаю Лукашенко
Инцидент, произошедший перед Парадом Победы 24 июня в Москве, заслуживает отдельного внимания, так, президент России Владимир Путин, пожимая руки офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, и политикам, прибывшим на мероприятие в качестве гостей, проигнорировал младшего сына Александра Лукашенко Николая.
Российский Диалог 10:05
Политика
Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья.
РИА Новости 05:15
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Авто
В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Здоровье
В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19
Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
Экономика
Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности
После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Известия 09:28
Общество
Владимир Путин вручает государственные премии России
Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
Радио Маяк 07:37