Общество
РБККудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. «Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.
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Политика
Путин выступит с обращением к жителям РФ
Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Общество
Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
ТАСС 11:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Политика
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Политика
Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы
Зависимость от систем в долларовых расчетах делает Китай уязвимым для санкций Вашингтона.
Алтайская правда 00:08
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 11:37
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
Происшествия
Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева госпиталазирован из спецприемника, где отбывал наказание за ДТП.
Вести.Ru 12:36
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Компания Haval расширила гамму двигателей купеобразного кроссовера F7x в России: теперь она включает 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра.
Motor 10:02
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым
Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Махачкала вошла в десятку популярных городов для отдыха внутри России
Город Махачкала вошел в топ-10 городов России, наиболее популярных для отдыха внутри страны.
Махачкалинские известия 09:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59