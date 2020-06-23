Общество

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина по корректировке НДФЛ.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Кудрин высказался о решении Путина изменить НДФЛ: «Конец плоской шкале»

Московский Комсомолец13:11

Кудрин назвал отмену плоской шкалы НФДЛ непопулярным решением

Говорит Москва12:46

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ru12:28

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБК12:42

Кудрин прокомментировал предложение Путина по корректировке НДФЛ

ТК Звезда12:29

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Lenta.ru12:43

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русском12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
5
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
467
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пособий в размере 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
РБК 12:44
128
Здоровье

Массовое заражение в Покровской больнице дошло до суда

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу завершил расследование массового заражения пациентов Покровской больницы.
Ivbg.ru 09:37
10
Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
842
Гаджеты

Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake

Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
Ридус 12:54
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,2K
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
4
Футбол

Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»

Российская газета 12:15
Игры

Слухи: хакеры взломали Stalker Online и похитили данные 1,2 млн игроков

Неизвестные хакеры взломали многопользовательский шутер Stalker Online (в Steam доступна под названием Stay Out) и похитили данные 1,2 миллиона пользователей.
3DNews 12:40
Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
10
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
71
Армия и оружие

ВМС США подписали контракт на первые две АПЛ с баллистическими ракетами класса Columbia

ТАСС 09:49
Происшествия

За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток

По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 11:52
542
Кино

Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»

Режиссер «9 роты», «Сталинграда» и «Вторжения» Федор Бондарчук приступил к основному блоку съемок своего первого сериала «Псих».
Вокруг ТВ 05:35
1
Футбол

Сергей Семак: Игра с ЦСКА давно закончилась. Готовимся к следующему матчу

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его подопечные готовятся к матчу 24-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:29
Политика

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
638
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
1,7K
Политика

Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
3
Политика

Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".
Вести.Ru 10:00
5,1K
Общество

Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
132
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
520
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Футбол

Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 года и с 2004 по 2008.
Евро-футбол.ру 10:51
Экономика

Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3 %

Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ).
3DNews 11:33
218
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
4K
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
5
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
935
Политика

Бокерию наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

РИА Новости 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное