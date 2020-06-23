Экономика
ФАНКудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. По его словам, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает указанную сумму.
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Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
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В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей
Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
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В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве
Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
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