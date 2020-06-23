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Происшествия В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5, сообщил о втором погибшем в результате стихийного бедствия. 10

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Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 32

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Армия и оружие Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии Александр Дворников, командующий Южным военном округом, был удостоен звания генерала армии по указу президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.