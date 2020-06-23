Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль 15:08
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Энергетика
В России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
Происшествия
В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек
Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5, сообщил о втором погибшем в результате стихийного бедствия.
РИА Новости 15:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Общество
Президент предложил льготную ипотеку для квартир подороже
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5 процента годовых и увеличить предельную стоимость жилья, входящего в эту программу.
Вести.Ru 11:01
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru 05:06
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
Политика
Twitter признал твит Трампа оскорбительным
Американская компания Twitter уличила президента США Дональда Трампа в нарушении правил пользования платформой, заявив, что в его твите о намерениях протестующих установить в Вашингтоне "автономную зону" содержатся оскорбительные высказывания.
РЕН ТВ 16:18
Армия и оружие
Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии
Александр Дворников, командующий Южным военном округом, был удостоен звания генерала армии по указу президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
ТК Звезда 18:23
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество
В Минздраве высказались о масках на подбородке
Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов высказался о ношении масок на подбородке в жару.
Lenta.ru 18:06
Игры
Игра Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time выйдет на PC?
Санта-Моника, США, 23 июня 2020, 15:53 — REGNUM Предстоящая игра Crash Bandicoot™ 4: It's About Time может выйти и на PC.
REGNUM 08:53