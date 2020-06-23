Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru 04:06
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники.
Ведомости 16:29
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Общество
Собянин объявил об «очень серьезном» снятии ограничений в Москве
Власти Москвы, проанализировав ситуацию и посоветовавшись со специалистами, переходят к следующему очень серьезном шагу по выходу из санитарных ограничений.
Lenta.ru вчера в 11:33
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Армия и оружие
Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы
24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны.
RT на русском 10:31
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру 15:34
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru 20 июня в 12:21
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Энергетика
США похвалились, когда заместят в Польше российский газ
Энергетическая независимость Польши от российского газа будет преодолена в 2022 году, заявила официальный представитель аппарата президента США Дональда Трампа 23 июня, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:50
Экономика
В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Футбол
«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Леванте»
В 31-м туре чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Леванте».
RT на русском 15:28
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42