Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

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Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

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Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

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Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

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Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

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Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Lenta.ru 07:39
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Технологии

В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Экономика

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru 04:06
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Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники.
Ведомости 16:29
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Общество

Собянин объявил об «очень серьезном» снятии ограничений в Москве

Власти Москвы, проанализировав ситуацию и посоветовавшись со специалистами, переходят к следующему очень серьезном шагу по выходу из санитарных ограничений.
Lenta.ru вчера в 11:33
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

Президент предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
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Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Армия и оружие

Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы

24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны.
RT на русском 10:31
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Гаджеты

Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц

Игромания.ру 15:34
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Газета.Ru 20 июня в 12:21
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Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
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Энергетика

США похвалились, когда заместят в Польше российский газ

Энергетическая независимость Польши от российского газа будет преодолена в 2022 году, заявила официальный представитель аппарата президента США Дональда Трампа 23 июня, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:50
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Экономика

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:51
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Политика

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 05:30
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
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Футбол

«Атлетико» с минимальным счётом обыграл «Леванте»

В 31-м туре чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Леванте».
RT на русском 15:28
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
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