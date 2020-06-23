Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»
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РИАМО 04:54
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
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Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
Футбол
Жулиану может вернуться в «Зенит»
Полузащитник «Аль-Насра» Жулиану может вернуться в «Зенит», сообщает журналист Ману в Twitter.
Спорт-Экспресс 14:22
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В России планируют увеличить размер пенсии по старости
ГТРК Вятка 04:59
Политика
Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.
РБК 15:23
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Турция играет в «опасную игру» в Ливии.
Вечерняя Москва вчера в 15:57
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
«Слуги народа» оконфузились, обсуждая Зеленского и женские достоинства коллеги при включенном микрофоне
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия вместе со своим однопартийцем Александром Корниенко неформально обсудили свою коллегу по парламентской фракции Ирину Аллахвердиеву.
Свободная Пресса 14:10
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Эксперты сервиса avtocod.ru назвали несколько моделей на авторынке России, доставляющих мало проблем своим владельцам по технической части.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
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Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
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СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
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