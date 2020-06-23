Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

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RT на русскомвчера в 12:15
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Политика

Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 22 июня в 21:08
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Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
Взгляд.ру вчера в 23:26
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Авто

Появились первые изображения нового Kia Carnival

Напомним, что третье поколение минивэна Kia Carnival, который на некоторых рынках известен как Sedona, вышло в 2014 году.
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:43
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Общество

Ивановским семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

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Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
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Общество

В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков

В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
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Технологии

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
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Общество

Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих

По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
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Политика

Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео

Lenta.ru вчера в 17:06
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Политика

Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей

23 июня 16:52 Не исключено, что в своем обращении Владимир Путин продлит часть коронавирусных выплат или предложит новые меры поддержки.
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Футбол

«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро

Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
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Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 22 июня в 02:06
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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Общество

В Петербурге начался парад в честь 75-летия Великой Победы

Санкт-Петербург, 24 июня 2020, 10:01 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Габариты «Арматы» сравнили с иностранными боевыми машинами

Новейший российский танк Т-14, построенный на базе унифицированной перспективной платформе «Армата», по своим размерам стал самой крупной боевой машиной, превзойдя по этому показателю Т-72БЗ, Т-80У и Т-90А.
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
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Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко

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Посадку российского аппарата на Луну снимут в режиме таймлапса

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В Москве начался последний этап снятия ограничений

1. 23 июня в Москве начинается последний этап отмены режима самоизоляции С этого дня вновь откроются фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, спа-салоны, солярии, бани и сауны.
Lenta.ru 22 июня в 17:01
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Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

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Американский эсминец «Портер» вошел в Батуми

Эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море 17 июня.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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