Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Экономика
«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд
«Газпром» разметил еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 7 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
Rambler News Service вчера в 13:11
Политика
Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 22 июня в 21:08
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Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
Взгляд.ру вчера в 23:26
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Появились первые изображения нового Kia Carnival
Напомним, что третье поколение минивэна Kia Carnival, который на некоторых рынках известен как Sedona, вышло в 2014 году.
Тарантас Ньюс вчера в 07:11
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Борисов рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение
Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Россия возобновит международные авиаперевозки, когда будет позволять эпидемиологическая обстановка, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:43
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Общество
Ивановским семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Ивтелерадио вчера в 10:42
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество
В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков
В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
Технологии
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Общество
Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих
По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
Политика
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Политика
Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей
23 июня 16:52 Не исключено, что в своем обращении Владимир Путин продлит часть коронавирусных выплат или предложит новые меры поддержки.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 06:59
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 22 июня в 02:06
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
В Петербурге начался парад в честь 75-летия Великой Победы
Санкт-Петербург, 24 июня 2020, 10:01 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
REGNUM 03:01
Политика
Габариты «Арматы» сравнили с иностранными боевыми машинами
Новейший российский танк Т-14, построенный на базе унифицированной перспективной платформе «Армата», по своим размерам стал самой крупной боевой машиной, превзойдя по этому показателю Т-72БЗ, Т-80У и Т-90А.
ГЛАС.RU 02:08
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко
18 июня адвокат российских заключенных в США Алексей Тарасов рассказал, что вопрос обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на Ярошенко и Бута рассматривается и может продлиться год.
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Космос
Посадку российского аппарата на Луну снимут в режиме таймлапса
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Общество
В Москве начался последний этап снятия ограничений
1. 23 июня в Москве начинается последний этап отмены режима самоизоляции С этого дня вновь откроются фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, спа-салоны, солярии, бани и сауны.
Lenta.ru 22 июня в 17:01
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
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Армия и оружие
Американский эсминец «Портер» вошел в Батуми
Эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море 17 июня.
Газета.Ru вчера в 03:10
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38