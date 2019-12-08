Поставить на Hold Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда "Диалог" (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

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