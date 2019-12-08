Общество
РБККудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
«Диалог» был создан для поддержки инициатив КГИ. Также будет сокращено большинство программ комитета. По словам собеседников РБК, причина — сокращение финансирования от главного спонсора фонда «Норильского никеля».РБК03:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Политика
В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Футбол
Спартак — Ростов 0:2 (2-й тайм)
На секторе болельщиков «Спартака» произошла драка во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (в данный момент счёт 0:1, перерыв).
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Футбол
Владимир Федотов назначен главным тренером «Сочи»
Российский специалист Владимир Федотов стал главным тренером футбольного клуба «Сочи».
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
В Минске протестующие направились к посольству России
Гаджеты
В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus и iPhone без Lightning
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Политика
В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже
Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
Минпросвещения предложило Минтруду варианты повышения зарплат учителям
Минпросвещения предложило Минтруду возможные варианты повышения зарплат учителям, сообщает ТАСС.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Общество
«Медуза»: сын бывшего мэра Химок попал под санкции США как участник хакерской группировки Evil Corp
Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко, попал в санкционный список США как один из участников хакерской группировки Evil Corp, пишет «Медуза».
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле
Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.
Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Общество
Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»
Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
Политика
Лукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях.
Общество
Собянин исключил расширение границ Москвы
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.