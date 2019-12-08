Общество

РБКРБККудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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с чего всё началось

Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

«Диалог» был создан для поддержки инициатив КГИ. Также будет сокращено большинство программ комитета. По словам собеседников РБК, причина — сокращение финансирования от главного спонсора фонда «Норильского никеля».
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