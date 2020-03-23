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Секвестра бюджета России даже при цене нефти ниже 35 долларов за баррель не ожидается, возможно перераспределение приоритетов в расходах, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин исключил секвестр федерального бюджета

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Кудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов

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Газета.Ru09:06

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