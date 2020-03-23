Секвестра бюджета России даже при цене нефти ниже 35 долларов за баррель не ожидается, возможно перераспределение приоритетов в расходах, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов

Армия и оружие Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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