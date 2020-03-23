Коронавирус
РИА НовостиКудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов
Секвестра бюджета России даже при цене нефти ниже 35 долларов за баррель не ожидается, возможно перераспределение приоритетов в расходах, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Армия и оружие
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Футбол
«Вольфсбург» возобновил тренировки, несмотря на пандемию коронавируса
Пресс-служба "Вольфсбурга" на официальном сайте сообщила, что сегодня, 23 марта, игроки клуба возобновили тренировки в условиях пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Lockheed Martin показал, как уничтожит российские комплексы «Тополь-М» и С-400
Видео под названием Defining the Future of ISR & UAS Technology демонстрирует возможности новой американской крылатой ракеты и беспилотного летательного аппарата, который обнаруживает установку «Тополь-М».
Экономика
Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки
Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Технологии
МегаФон запустил продажу сим-карт с доставкой
МегаФон открыл продажу сим-карт с саморегистрацией и бесплатной доставкой за 1 день.
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Спорт
Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде-2020
Общество
Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса
Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Общество
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года
Еще в конце января МВФ прогнозировал, что глобальная экономика в 2020 году вырастет на 3,3%. Сокращение прогноза по крайней мере на 3,4 процентного пункта на интервале в несколько месяцев будет беспрецедентным по величине.
Экономика
WSJ: аналитики прогнозируют обвал экономики США в 2020 году
Экономика США начнет ощущать кризис в середине 2020 года, когда безработица резко повысится до 9% - за несколько месяцев она вырастет более, чем в 2 раза.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Экономика
Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии
Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.
Происшествия
В Йошкар-Оле неизвестные похитили у матери новорожденную девочку
Новорожденная девочка была похищена днём из палаты в перинатальном центре в момент, когда мать ребёнка вышла на процедуры.
Общество
Аваков предупредил украинцев о грозящем им голоде
Власти страны уже объявили карантин, в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
Происшествия
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме
"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.