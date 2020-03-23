Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 23 марта, Кудрин заявил, что при любом сценарии развития экономики расходы бюджета РФ сокращаться не будут, возможно лишь их перераспределение в рамках запланированного объема.

с чего всё началось

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.

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