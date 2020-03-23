Коронавирус

REGNUMREGNUMКудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 23 марта, Кудрин заявил, что при любом сценарии развития экономики расходы бюджета РФ сокращаться не будут, возможно лишь их перераспределение в рамках запланированного объема.
ТАСС08:13

Подробнее о событии

Кудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов

РИА Новости08:52

Кудрин: расходы бюджета не будут сокращать при любом варианте развития экономики

Коммерсантъ09:01

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет

РБК09:00

Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Газета.Ru09:06

Кудрин исключил секвестр федерального бюджета

Ведомости08:36

Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

ТАСС08:13

Кудрин: сокращения бюджетных расходов в 2020 году не будет

Московский Комсомолец08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Энергетика

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
РБК 11:03
Общество

Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
RT на русском 11:14
Гаджеты

Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
Megaobzor.com вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Kazanfirst.ru 08:30
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Общество

Брянские кинотеатры закрываются постепенно

Брянские кинотеатры закрываются постепенно Сегодня о простановке показов в связи с распространением коронавируса объявили 2 из 5 городских кинотеатров Брянска, а в остальных, находящихся в областном центре и на периферии, на киносеансы уже можно будет не попасть завтра.
Брянский ворчун 07:59
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 09:44
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Политика

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 11:04
Политика

National Interest: украинские Т-80 превосходят российские

Американское издание National Interest рассказало, в чем украинские танки Т-80 превосходят российские аналоги.
Ruposters.ru 06:10
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Грани.ру 09:55
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Финансы

Курс доллара снова превысил 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля.
МР7.ру 04:33
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора.
Областная газета вчера в 09:20
Общество

Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»

Андрей Шмаров займет должность и.о. главного редактора газеты "Ведомости" с 24 марта.
ТАСС 11:19
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 02:40
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 11:15
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 10:42
ЖКХ

Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс 03:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
ФАН вчера в 08:48
Кино

Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате

Народные новости 02:23
Единоборства

Нурмагомедов пока не знает, где состоится бой против Фергюсона

Спорт-Экспресс 11:21
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Игры

Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia

Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.
REGNUM вчера в 16:33
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное