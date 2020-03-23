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REGNUMREGNUMКудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 23 марта в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

Сокращения расходов бюджета РФ в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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