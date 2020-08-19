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РИА Новости
РИА Новости

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.В источнике
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News.ru

Счётная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

News.ruвчера в 15:05
Российская газета

Казна на проверке

Российская газетавчера в 14:52
РИА Новости

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:13
Интерфакс

Счетная палата недовольна темпами инвентаризации недостроя

Интерфаксвчера в 11:39
RT на русском

Кудрин рассказал Путину о выявленных Счётной палатой нарушениях

RT на русскомвчера в 11:23
РБК

Кудрин сообщил Путину о выявленных бюджетных нарушениях на 50 млрд руб

РБКвчера в 12:14
ТАСС

Счетная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

ТАССвчера в 12:03

Оксана Самойлова ответила на комментарии подписчиков о личной жизни

Модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, родившая в браке четверых детей, высказала свое мнение относительно того, что их пара постоянно становится предметом для всеобщего обсуждения.
Оксана Самойлова ответила на комментарии подписчиков о личной жизни
RuNews24.ruвчера в 10:27
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
1,4K

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфаксвчера в 15:07

44-летний актер Артем Михалков стал отцом во второй раз

View this post on Instagram Сегодня стало известно, что #АртемМихалков снова стал отцом 🎉 Сын Никиты Михалкова признался, что у него и его возлюбленной Дарьи Баженовой родился мальчик, которого они назвали Александром.
MedikForum.ruвчера в 13:48
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В России банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса

В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб. Напомним, бизнес в России получил рекордные убытки как минимум за 16 лет: без учета малых предприятий компании потеряли весной более 1,5 трлн руб. Общая прибыль бизнеса в России за март, апрель и май сократилась на 67% в годовом исчислении.
Коммерсантъвчера в 00:32
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Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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