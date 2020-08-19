Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Смотрите также
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Заседание суда по делу Ефремова продолжится 20 августа
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
Лукашенко назначил премьера и утвердил новое правительство
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора
Власти белорусского Гродно выполнили требования протестующих
Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера
Финляндия с 24 августа закроет границы для десяти стран
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»
Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.В источнике
Подробнее о событии