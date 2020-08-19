Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.