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РИА Новости
РИА Новости

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.В источнике
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RT на русском

Кудрин рассказал Путину о выявленных Счётной палатой нарушениях

RT на русскомвчера в 11:23
Российская газета

Казна на проверке

Российская газетавчера в 14:52
РБК

Кудрин сообщил Путину о выявленных бюджетных нарушениях на 50 млрд руб

РБКвчера в 12:14
Интерфакс

Счетная палата недовольна темпами инвентаризации недостроя

Интерфаксвчера в 11:39
News.ru

Счётная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

News.ruвчера в 15:05
РИА Новости

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:13
ТАСС

Счетная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

ТАССвчера в 12:03

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
РИА Новости17:00
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Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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