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Кудрин рассказал Путину о снижении самостоятельности регионов

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Счетной палаты Алексея Кудрина с докладом о работе контрольного ведомства.
Коммерсантъ
В Счетной палате в начале мая также спрогнозировали, что в текущем году консолидированные доходы российских региональных бюджетов из-за западных санкций могут снизиться на 5–8%.
РБК
При доходах в 7,169 трлн руб. расходы составили 6,018 трлн руб.
Коммерсантъ
Владимир Путин ответил господин Кудрину: «Но у субъектов и собственные возможности растут, доходы растут».
Коммерсантъ

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Кудрин рассказал Путину о снижении самостоятельности регионов
РБК08:26
Кудрин заявил о снижении самостоятельности российских регионов
Общественная служба новостей08:26
Кудрин отметил снижение самостоятельности российских регионов на встрече с Путиным
ПРАЙМ07:53
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