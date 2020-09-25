Кудрин рассказал, что пенсионная реформа планировалась еще в 2008 году
Пенсионная реформа в России обсуждалась еще десять лет назад — во время кризиса 2008 года. Об этом пишет глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей книге «Экономическое развитие России», которая появится в продаже в конце сентября.В источнике
С чего всё началось
«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году
Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известиявчера в 17:01
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