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Инвест-Форсайт
Инвест-Форсайт

Кудрин рассказал, что пенсионная реформа планировалась еще в 2008 году

Пенсионная реформа в России обсуждалась еще десять лет назад — во время кризиса 2008 года. Об этом пишет глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей книге «Экономическое развитие России», которая появится в продаже в конце сентября.В источнике
С чего всё началось
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«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известиявчера в 17:01
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Царьград

В прогнозе Кудрина по пенсионному возрасту нашли зияющие пробелы: «Не надо тут ля-ля, бу-бу»

Царьградвчера в 13:56
РЕН ТВ

Кудрин упомянул о намерениях повысить пенсионный возраст в 2008 году

РЕН ТВвчера в 19:24
ФедералПресс

Кудрин назвал условие для роста пенсий на треть

ФедералПрессвчера в 00:30
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Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

News.ruвчера в 22:29
URA.Ru

Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

URA.Ruвчера в 21:53
Рамблер

Названо условие повышения пенсий на треть

Рамблервчера в 02:03
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Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

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Ольга Бузова стала «Мистером Х» в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов»

В первом выпуске проекта зрителей ждет кастинг в главный мистический проект страны и все его этапы: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Х». В этом году из-за пандемии кастинг в шоу «Битва экстрасенсов» проводился дистанционно, по видеосвязи, его можно было пройти, не выходя из дома, из любой точки мира.
Вокруг ТВвчера в 04:25
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Китайская Great Wall подписала специнвестконтракт с Минпромторгом РФ

Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с китайским автопроизводителем - дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"), выпускающей внедорожники Haval на автозаводе в Тульской области.
Интерфаксвчера в 15:55
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Государственный долг Франции достиг 114% ВВП

Париж, 25 сентября 2020, 11:39 — REGNUM Согласно оценке экспертов Национального института статистики и экономических исследований Франции, государственный долг Франции достиг 114% ВВП и составил 2 638 млрд евро на конец июня 2020 года.
REGNUMвчера в 04:39

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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