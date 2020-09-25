Shraibikus News 15

Пенсионная реформа в России обсуждалась еще десять лет назад — во время кризиса 2008 года. Об этом пишет глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей книге «Экономическое развитие России», которая появится в продаже в конце сентября.