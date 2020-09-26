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Evo-rus.com
Evo-rus.com 

Кудрин рассказал, что пенсионная реформа планировалась еще в 2008 году

Кудрин рассказал, что в тот момент власти решили не повышать пенсионный возраст, хотя, по его мнению, это могло бы положительно сказаться на сегодняшнем уровне жизни пожилых граждан. Глава Счетной палаты заявляет, что в таком случае пенсии для россиян сегодня были бы больше на треть.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

URA.Ruвчера в 21:53
Рамблер

Названо условие повышения пенсий на треть

Рамблервчера в 02:03
ФедералПресс

Кудрин назвал условие для роста пенсий на треть

ФедералПрессвчера в 00:30
News.ru

Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

News.ruвчера в 22:29
Царьград

В прогнозе Кудрина по пенсионному возрасту нашли зияющие пробелы: «Не надо тут ля-ля, бу-бу»

Царьградвчера в 13:56
РЕН ТВ

Кудрин упомянул о намерениях повысить пенсионный возраст в 2008 году

РЕН ТВвчера в 19:24
Известия

Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

Известиявчера в 18:30

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
RT на русском03:46
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Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Веснавчера в 13:39

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
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Власти рассматривают четыре версии авиакатастрофы под Харьковом

Как рассказали в украинском Госбюро расследований (ГБР), сейчас изучаются четыре версии крушения: катастрофа из-за неисправности агрегатов самолета, катастрофа из-за ошибки экипажа, катастрофа из-за ошибки диспетчеров, а также катастрофа из-за ошибки при обслуживании самолета и подготовки его к полету.
НТВ04:19