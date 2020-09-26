Shraibikus News 17

Кудрин рассказал, что в тот момент власти решили не повышать пенсионный возраст, хотя, по его мнению, это могло бы положительно сказаться на сегодняшнем уровне жизни пожилых граждан. Глава Счетной палаты заявляет, что в таком случае пенсии для россиян сегодня были бы больше на треть.