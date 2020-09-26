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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кудрин рассказал, что пенсионная реформа планировалась еще в 2008 году

Кудрин рассказал, что в тот момент власти решили не повышать пенсионный возраст, хотя, по его мнению, это могло бы положительно сказаться на сегодняшнем уровне жизни пожилых граждан. Глава Счетной палаты заявляет, что в таком случае пенсии для россиян сегодня были бы больше на треть.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Царьград

В прогнозе Кудрина по пенсионному возрасту нашли зияющие пробелы: «Не надо тут ля-ля, бу-бу»

Царьградвчера в 13:56
Рамблер

Названо условие повышения пенсий на треть

Рамблервчера в 02:03
News.ru

Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

News.ruвчера в 22:29
ФедералПресс

Кудрин назвал условие для роста пенсий на треть

ФедералПрессвчера в 00:30
URA.Ru

Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

URA.Ruвчера в 21:53
РЕН ТВ

Кудрин упомянул о намерениях повысить пенсионный возраст в 2008 году

РЕН ТВвчера в 19:24
Известия

Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

Известиявчера в 18:30

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
REGNUM09:27
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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Продажи автомобилей Lada локальной сборки начались на Украине

Согласно опубликованным сведениям, на Украине стоимость автомобилей локализованной сборки начинается с отметки 216,5 тыс. гривен, что составляет примерно 7,7 тыс. долларов, и доходит до 370,7 тыс. гривен (около 13,1 тыс. долларов).
Тарантас Ньюс10:31
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Стандартный тест может предсказать риск смерти от коронавируса

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) установили, что определить, какие зараженные коронавирусом пациенты имеют самые высокие риски течения COVID-19 и летального исхода, можно благодаря обычному клиническому анализу крови.
Live2408:48
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Части российских пенсионеров в 2021 году положена новая надбавка

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 107 рублей, ее получат более 162 тысяч жителей Московской области», — говорит министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевско.
Невские Новости10:16
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