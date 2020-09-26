Кудрин рассказал, что в тот момент власти решили не повышать пенсионный возраст, хотя, по его мнению, это могло бы положительно сказаться на сегодняшнем уровне жизни пожилых граждан. Глава Счетной палаты заявляет, что в таком случае пенсии для россиян сегодня были бы больше на треть.

С чего всё началось «Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято. Известия вчера в 17:01