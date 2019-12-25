Политика
РИА НовостиКудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы. По мнению Кудрина, создание фондов "сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов".
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с чего всё началось
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.РИА Новости22:09
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