Политика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы. По мнению Кудрина, создание фондов "сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов".
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с чего всё началось

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.
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Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

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Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
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Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.
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