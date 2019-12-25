Общество

РИА НовостиРИА НовостиКудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

В 2008 году наступил мировой экономический кризис. Тогда Путин занимал должность премьер-министр России, Кудрин курировал экономический блок кабмина. Кудрин отметил, что до кризиса в 2008 году уделялось больше времени формированию благоприятного инвестклимата.
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с чего всё началось

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.
РИА Новости00:14

Подробнее о событии

Кудрин рассказал о проблемах российской экономики

Аргументы и Факты02:15

Стало известно, о чем жалеет Кудрин в отношении экономики РФ

Росбалт01:59

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

РИА Новости00:14

Кудрин заявил, что жалеет о недостаточной приватизации гособъектов и защите бизнеса в России за последние 10 лет

МонаВиста01:14

Кудрин рассказал о задачах, которые нужно решить РФ для развития экономики

ФАН00:54

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

Мой Брянск01:48
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Технологии

МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК вчера в 17:21
Энергетика

Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.
REGNUM вчера в 14:46
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК вчера в 16:47
Армия и оружие

Платформа «Бумеранг» получит новый боевой модуль

Разрабатываемый модуль в будущем может быть оснащен автоматической пушкой большого калибра, не исключается, что это будет 57-мм орудие.
ГЛАС.RU вчера в 02:02
Общество

Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
News.ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Политика

Алексей Лёмин вступил в должность главы Абакана

В Абакане руководитель территориальной избирательной комиссии вручила избранному Алексей Лёмину удостоверение главы города.
Новая Хакасия.Online 02:33
Общество

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Хоккей

Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею

26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
ГЛАС.RU вчера в 01:44
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Политика

Сербия завершила укладку труб своего участка «Турецкого потока»

REGNUM 03:05
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Общество

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов пропал после обыска и допроса.
Афиша Daily вчера в 05:09
Общество

Пичугин покинет пост гендиректора «Ленфильма»

Министр культуры России Владимир Мединский решил освободить от должности генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, сообщает ТАСС.
78.ru вчера в 10:37
Авто

Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler

Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Новые автомобили вчера в 04:09
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Российская газета вчера в 22:13
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Известия вчера в 20:50
Футбол

«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Soccer.ru вчера в 12:48
Энергетика

Силуанов рассказал, на сколько хватит резервов России

Резервов России при падении цен на нефть до $25−30 за баррель хватит на три года, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
REGNUM вчера в 16:13
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня 23 декабря в 12:32
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия ESPN

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших в опубликованном телеканалом ESPN рейтинге лучших бойцов смешанного стиля за десятилетие.
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Американского «Ведьмака» сравнили с польской версией

Портал PC Gamer сравнил американский сериал «Ведьмак» от Netflix с польским предшественником 2002 года.
Lenta.ru 03:03
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50 – 200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК.
Коммерсантъ вчера в 17:23
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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