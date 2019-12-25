Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.

с чего всё началось

В 2008 году наступил мировой экономический кризис. Тогда Путин занимал должность премьер-министр России, Кудрин курировал экономический блок кабмина. Кудрин отметил, что до кризиса в 2008 году уделялось больше времени формированию благоприятного инвестклимата.

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

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