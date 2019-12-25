На взгляд главы контрольного ведомства, в российской экономике пока не удается «найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес». Кроме того, Кудрин указал на проблемы с формированием благоприятного инвестиционного климата в России.

Стало известно, о чем жалеет Кудрин в отношении экономики РФ

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

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