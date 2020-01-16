Политика
REGNUMКудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты. Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил назначить Мишустина главой правительства вместо подавшего в отставку Дмитрия Медведева.
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Лидер, который вчера был предложен в правительство, он более чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства.
— Алексей Кудрин, российский политикКоммерсантъ 04:56
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Политика
В Чечне объяснили передачу Кадыровым полномочий
Политика
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Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
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Политика
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Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой
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