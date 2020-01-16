Лидер, который вчера был предложен в правительство, он более чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства.

Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты. Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил назначить Мишустина главой правительства вместо подавшего в отставку Дмитрия Медведева.

Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

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