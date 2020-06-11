Коронавирус
RT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики
Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
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с чего всё началось
Правительство планирует перераспределить внутри бюджета на меры поддержки экономики 450–500 млрд рублей, что-то будет взято из 1,1 трлн рублей, не потраченных в прошлом году.ТАСС01:00
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Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Игры
Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux
Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.
3DNews 03:28
Происшествия
В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
Окружной суд Аскера и Бэрума приговорил Филипа Мансхауса, который обвинялся в убийстве сводной сестры и стрельбе в мечети в пригороде Осло в августе 2019 года, к максимально возможному в Норвегии сроку заключения в 21 год, сообщила телерадиокомпания NRK, которая ведет текстовую трансляцию заседания на своем сайте.
РИА Новости 04:35
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru вчера в 06:26
Общество
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь заявил, что в России показатель смертности от коронавируса на фоне общего числа выявленных случаев инфицирования выглядит необычно низким, однако это может объясняться проведением большого числа тестов в стране.
Lenta.ru 05:00
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Происшествия
Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео
Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз
В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями.
Wday.ru 03:56
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Общество
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
Экономика
Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян
Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru 02:20
Здоровье
Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму
За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Примечания 03:35
Общество
Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
Авто
Mercedes-Benz раскрыла цены на новый седан E-Class в России
Приобрести стандартные Mercedes-Benz E 200 и E 200d на рынке РФ можно за 3,73 млн рублей, в то время, как флагманский Mercedes-AMG E53 оценивается в 6,37 млн руб.
Дни24 03:02
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00