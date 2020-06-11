Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин: экономика России находится в центре «идеального шторма»

Правительство планирует перераспределить внутри бюджета на меры поддержки экономики 450–500 млрд рублей, что-то будет взято из 1,1 трлн рублей, не потраченных в прошлом году.
ТАСС01:00

Подробнее о событии

Кудрин: Экономика РФ оказала в центре «идеального шторма»

Национальная служба новостей02:36

Кудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

RT на русском01:49

План восстановления экономики включает новые меры поддержки на 430 млрд рублей

Коммерсантъ02:31

Стоимость новых мер поддержки нацплана составит около 430 млрд рублей

Известия02:03

Кудрин: вторая волна коронавируса может обойтись РФ в 2 трлн рублей

НТВ02:36

Кудрин рассказал, сколько средств потребуется экономике при второй волне COVID-19

Газета.Ru01:13

Алексей Кудрин: экономика России находится в центре «идеального шторма»

ТАСС01:00
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия вчера в 07:27
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Происшествия

Полиция задержала жителя Екатеринбурга, угрожавшего взорвать дом

ТАСС 04:11
Игры

Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux

Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.
3DNews 03:28
Происшествия

В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы

Окружной суд Аскера и Бэрума приговорил Филипа Мансхауса, который обвинялся в убийстве сводной сестры и стрельбе в мечети в пригороде Осло в августе 2019 года, к максимально возможному в Норвегии сроку заключения в 21 год, сообщила телерадиокомпания NRK, которая ведет текстовую трансляцию заседания на своем сайте.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
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Кино

Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

Adindex.ru вчера в 06:26
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Общество

В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь заявил, что в России показатель смертности от коронавируса на фоне общего числа выявленных случаев инфицирования выглядит необычно низким, однако это может объясняться проведением большого числа тестов в стране.
Lenta.ru 05:00
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео

Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз

В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями.
Wday.ru 03:56
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Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
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Общество

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
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Экономика

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru 02:20
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Здоровье

Большое количество больных коронавирусом выявлено в Крыму

За сутки в Республике Крым зарегистрированы 25 новых зараженных коронавирусом, сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Примечания 03:35
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Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
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Авто

Mercedes-Benz раскрыла цены на новый седан E-Class в России

Приобрести стандартные Mercedes-Benz E 200 и E 200d на рынке РФ можно за 3,73 млн рублей, в то время, как флагманский Mercedes-AMG E53 оценивается в 6,37 млн руб.
Дни24 03:02
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Общество

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
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Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Общество

В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
14
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