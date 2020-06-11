Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин: экономика России находится в центре «идеального шторма»

Россия на фоне остального мира хорошо справляется с пандемией COVID-19, тем не менее кризис вынудил правительство оперативно принимать решения по поддержке населения и бизнеса.
ТАСС01:00

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На нацплан восстановления экономики выделят дополнительно 430 млрд рублей

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8 трлн руб. на восстановление экономики. Из них 1,9 трлн — для помощи МСП

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План восстановления экономики включает новые меры поддержки на 430 млрд рублей

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Стоимость новых мер поддержки нацплана составит около 430 млрд рублей

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Кудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

RT на русском01:49

Кудрин рассказал о новых мерах поддержки в плане восстановления экономики

Аргументы и Факты03:46
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Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
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Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

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Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Студия Kojima Productions опубликовала системные требования Death Stranding.
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Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

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ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

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Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
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Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
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