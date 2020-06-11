Экономика
RT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики
Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нацплан восстановления экономики включает около 430 млрд рублей новых мер поддержки
Будущее России. Национальные проекты01:00
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Происшествия
СК возбудил против главы Норильска дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую
Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews вчера в 02:30
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона
За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего в стране 502 436 заболевших.
Интерфакс 03:39
Культура
Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»
Вокруг ТВ вчера в 14:14
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Общество
Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
РИА Новости вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую
Paparazzi.ru вчера в 10:25
Общество
Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня
«Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 03:34
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
РБК вчера в 11:09
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 312 случаев коронавируса
В Свердловской области снова фиксируют рост заболеваемости коронавирусом: за последние сутки подтверждено сразу 312 случаев.
Политсовет 03:37
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Политика
Саакашвили сообщил об угрозе распада Украины
Михаил Саакашвили сообщил о существовании угрозы распада Украины. Политик возглавляет украинский Исполком Нацсовета по реформам.
Дни24 вчера в 04:16
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Футбол
Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Сетевые инсайдеры сообщили, что им удалось зафиксировать на сайте британского отделения торговой сети Amazon данные о новой консоли PlayStation 5, включая ее стоимость.
Vevby.ru вчера в 17:53
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39