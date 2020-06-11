Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
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Кудрин рассказал о новых мерах поддержки в плане восстановления экономики

Аргументы и Факты03:46

План восстановления экономики включает новые меры поддержки на 430 млрд рублей

Коммерсантъ02:31

Нацплан восстановления экономики включает около 430 млрд рублей новых мер поддержки

Будущее России. Национальные проекты01:00

Стоимость новых мер поддержки нацплана составит около 430 млрд рублей

Известия02:03

Кудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

RT на русском01:49

Кудрин раскрыл детали плана восстановления российской экономики

Вечерняя Москва02:07

8 трлн руб. на восстановление экономики. Из них 1,9 трлн — для помощи МСП

ИА Клерк.Рувчера в 08:54
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В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

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В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
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В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
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МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

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Мировые цены на нефть снижаются

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Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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