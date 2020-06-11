Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.

Кудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

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