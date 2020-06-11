Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
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Кудрин рассказал о новых мерах поддержки в плане восстановления экономики

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8 трлн руб. на восстановление экономики. Из них 1,9 трлн — для помощи МСП

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Кудрин раскрыл детали плана восстановления российской экономики

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Нацплан восстановления экономики включает около 430 млрд рублей новых мер поддержки

Будущее России. Национальные проекты01:00

План восстановления экономики включает новые меры поддержки на 430 млрд рублей

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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