Экономика
RT на русскомКудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики
Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
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Нацплан восстановления экономики включает около 430 млрд рублей новых мер поддержки
Будущее России. Национальные проекты01:00
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В России число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Собеседник вчера в 09:22
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За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
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Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Экономика
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Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Актер Игорь Жижикин признался, что стал папой в первый раз
Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом.
Вести.Ru вчера в 15:22
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RT на русском 03:42
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На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
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В Польше надеются, что США «вобьют последний гвоздь» в крышку гроба «СП-2»
Проект новых ограничений уже внесен в Конгресс, и в Польше надеются, что это станет "очередным гвоздем в гроб газопровода".
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Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
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Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
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